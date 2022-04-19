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THY'den Brezilya merkezli GOL ile ortak uçuş anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Brezilya merkezli GOL Linhas Aereas, imzalanan anlaşma kapsamında ortak uçuşlara başlayacak.
THY'den Brezilya merkezli GOL ile ortak uçuş anlaşması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 90 yıldır faaliyet gösteren, küresel havacılığın öncülerinden THY ile Brezilya pazarının önemli taşıyıcılarından GOL, kod paylaşımı ile sık uçan yolcu programı (FFP) anlaşmasına imza attı.

Anlaşma sayesinde yolcular, İstanbul ile Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika'dan satın alacakları biletlerle Brezilya içindeki noktalara seyahat edebilecek.

Halihazırda Sao Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı'na haftada 7 sefer düzenleyen THY, anlaşma ile Afrika, Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan gelen yolcularının, GOL'ün Brezilya'da uçtuğu tüm şehirlere ve bölgedeki Asuncion, Santiago, Montevideo ve Lima'ya ulaşmalarını sağlayacak. Yolcular, biletlerini doğrudan THY'nin satış kanallarından alabilecek.

Bunun yanı sıra FFP alanında da iş birliğine yönelik mutabık kalan hava yolu şirketleri, sık uçan yolcu programlarının entegrasyonuyla birlikte "Miles&Smiles" ve "Smiles" sadakat programı üyelerine, her iki taşıyıcı ile seyahat ederken mil kazanıp harcama imkanı tanıyacak. FFP ortaklığı, öncelikle mil harcama ile başlayacak, akabinde kazanım imkanı da sağlayacak.

"Yolcularımıza daha konforlu bir uçuş imkanı sağlayacağız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ekşi, yapılan anlaşmaya da değinerek, "Anlaşmayla birlikte İstanbul-Sao Paulo direkt seferlerimiz devamında GOL ile Brezilya iç hat uçuşlarında yolcularımıza alternatifi zengin bir seyahat deneyimi sunacağız. Yeni uçuş güzergahlarından ve anlaşma kapsamındaki sık uçan yolcu programı iş birliğimizin sağladığı FFP avantajlarından yararlanmak suretiyle yolcularımıza daha konforlu bir uçuş imkanı sağlayacağız. Ortaklık vesilesi ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilere de katkıda bulunmak bizim için memnuniyet verici olacak." ifadelerini kullandı.

GOL Üst Yöneticisi (CEO) Paulo Kakinoff ise Brezilya ve Türkiye'nin iki ana taşıyıcısı GOL ile THY'nin yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunmaya devam edeceklerini belirtti.

THY yolcularının Brezilya içinde en fazla noktaya ulaşmalarını sağlamanın GOL için mutluluk verici olduğunu kaydeden Kakinoff, "Bununla birlikte, Türk Hava Yollarının geniş uçuş ağı GOL bağlantılı seferleri ile birleşince tüm dünyadan yolcuların Brezilya'nın güzelliklerini tanımalarına yönelik farklı bir fırsat sağlayacağından dolayı da son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kod paylaşımı anlaşması Brezilya makamları tarafından onaylandıktan sonra başlayacak. Her iki şirket, iş birliklerini GOL'ün Brezilya iç hatları ve dış hatlarda düzenlediği uçuşlarla geliştirmek üzere çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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