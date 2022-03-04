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THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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