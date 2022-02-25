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THY'den Ukrayna seferlerine ilişkin bilet fiyatı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı", "bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu" yönünde yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
THY'den Ukrayna seferlerine ilişkin bilet fiyatı açıklaması

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki 300'den fazla uçuş noktası için satışa sunulan biletlerin fiyatlarının arz-talep dengesiyle belirlendiği, olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulamanın korunduğu belirtildi. Açıklamada, "Paylaşımlarda yer alan yüksek rakamlı uçak biletlerine ait ekran görüntüleri iki ya da daha fazla uçuş biletinden oluşan aktarmalı seyahatlere ait ücretleri göstermektedir. Türk Hava Yolları'nın 16-23 Şubat tarihleri arasında Ukrayna - İstanbul  seferlerine ait ekonomi sınıfı ücretler; tek-yön için 79 dolar ile 595 dolar arasında, gidiş-geliş için ise 129 dolar ile 952 dolar arasında değişmektedir. Seyahatin her aşamasında misafirlerinin memnuniyetine değer veren Türk Hava Yolları olarak paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

 

"UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER'İN GETİRİLEBİLMESİ İÇİN TAHLİYE SEFERİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR"

THY'nin Ukrayna'da Kiev, Harkiv, Lviv, Odesa, Zaporijya ve Herson olmak üzere 6 noktaya sefer düzenlediğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımızca 24.02.2022 tarihi itibariyle Türkiye saati 04:56'da yayınlanan ilk NOTAM'a göre Ukrayna hava sahasının kapalılığından dolayı sefer icrası yapılamamaktadır. Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna'ya üçü kargo olmak üzere haftalık 86 sefer icra edilmektedir. Ukrayna'daki durum yakından takip edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoriteler ile temaslarımız sürmektedir. Uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan vatandaşlarımızın yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarımız sürmektedir. Türk Hava Yolları pandemi dönemi başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde verilen her görevi büyük bir özveriyle ve eksiksiz olarak yerine getirmiş, binlerce vatandaşımızın ülkemize tahliyesini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde alınacak kararı milli görev bilinciyle yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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