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THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımlarını 299,99 liradan başlayan fiyatla satma kampanyası düzenledi.
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları 4-5 Ekim 2022 tarihinde alınan tüm yurt içi uçuşlarda geçerli erken rezervasyon kampanyası düzenledi. 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasındaki uçuşlarda biletlemeler geçerli olacak. Fiyat olarak da 299,99 lira belirlendi.

THY'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Bir Başka Güzel! 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi uçuşlarda geçerli erken rezervasyon fırsatından yararlanın, 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında 299,99 TL’den başlayan fiyatlar ve Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla uçun.

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