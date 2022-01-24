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THY'den yolculara kar nedeniyle sefer iptali uyarısı

İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin önlemler kapsamında iptal edilmesi nedeniyle yolcuların uçuşlarını önceden kontrol etmeleri istendi.
THY'den yolculara kar nedeniyle sefer iptali uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları için alınan önlemler kapsamında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edilmesi nedeniyle yolcularını uyardı.

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle harekete geçen THY, önlem amacıyla bugün planlanan bazı seferlerini icra etmedi.

Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 52, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı 31 sefer iptal edildi.

Şu ana kadar kentteki 2 havalimanından planlı yapılan iptaller dışında seferlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

THY yolcuları uyardı
THY, resmi Twitter adresinden yaptığı duyuruda "Değerli yolcularımız, İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yolcuların uçuşları hakkında güncel bilgileri "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" adresinden kontrol etmeleri istendi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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