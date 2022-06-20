  • BIST 2.533,33
  • Altın 1025.445
  • Dolar 17.3129
  • Euro 18.2116
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

THY’nin bugünkü Brüksel seferleri Belçika'daki grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel’e düzenleyeceği bugünkü uçuşlar ülkedeki ulusal endüstriyel grev nedeniyle iptal edildi.
THY’nin bugünkü Brüksel seferleri Belçika'daki grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, grev dolayısıyla Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personeli eksikliği nedeniyle gün boyu notam ilan edildiği için bugün yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

"TK 1942 Brüksel-İstanbul", "TK 1939-TK 1940 İstanbul-Brüksel-İstanbul" seferlerinin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, bunların yanı sıra akşam saatlerinde icra edilmesi planlanan bir seferin gerçekleşme ihtimali olabileceği ifade edildi.

Londra'dan İstanbul'a dönüş seferi iptal edildi
Açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki havalimanında kapasite yetersizliği nedeniyle Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık sivil havacılığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak "TK 1983 İstanbul-Londra seferinin normal icra edileceği ancak dönüş seferi olan "TK 1984 Londra-İstanbul" seferinin iptal edildiği, uçağın yolcusuz ve kargo taşıyabilir şekilde İstanbul'a döneceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, AB ve 11 ülkeden petrol ve gaz sektöründe metan emisyonunu azaltma taahhüdü18 Haziran 2022 Cumartesi 18:37
  • Fed fiyat istikrarını sağlama taahhüdünün 'koşulsuz' olduğunu vurguladı18 Haziran 2022 Cumartesi 16:38
  • Petrol fiyatlarında sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor18 Haziran 2022 Cumartesi 13:44
  • Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolar17 Haziran 2022 Cuma 10:45
  • Borsa güne yükselişle başladı17 Haziran 2022 Cuma 10:44
  • Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası17 Haziran 2022 Cuma 09:49
  • Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak17 Haziran 2022 Cuma 09:49
  • Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor17 Haziran 2022 Cuma 09:47
  • Altın negatif haftalık kapanışa ilerliyor17 Haziran 2022 Cuma 09:36
  • Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor17 Haziran 2022 Cuma 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti