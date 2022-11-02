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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracatta yeni rekoru duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracatta yeni rekoru duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, açıklamasında şöyle konuştu:

"Rusya, Ukrayna savaşının seyri Avrupa'da büyüyen enerji krizi, ve ABD'de sıkılaşan mali koşullar nedeniyle durgunluk küresel ekonomide olumsuz tablo çizmektedir. Geçtiğimiz ay yayınlanan IMF raporunda küresel büyüme oranının yüzde 2'nin altına düşeceği beklentisi güçlenmektedir.

Küresel ekonomi ve ticarette üst düzey entegrasyon sağlamış olan ülkemizin sanayi üretiminde artış devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7.6 gibi başarılı bir büyüme oranı kaydetmiştir.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

İhracatımız ekonominin itici gücü haline gelmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Ekim'de ihracat yıllık %3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

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