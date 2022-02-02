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Ticaret Bakanı Muş: 17,6 milyar dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı

Ticaret Bakanı Muş, "İhracatımız geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." dedi.
Ticaret Bakanı Muş: 17,6 milyar dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatta geçen yıl boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"İhracatımız geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise ocakta yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olmuştur. Bu gelişmelerle ocak ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir."

Muş, ocak ayında enerji ithalatının 9 milyar dolar, enerji hariç ithalatın da aynı ayda 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ocakta ihracatın ithalatı karşılama oranının, enerji hariç bakıldığında, yüzde 88,3 olarak kaydedildiğini söyleyen Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu veriler ışığında, yılın ilk ayı itibariyle bir önceki yılın ocak ayıyla mukayese edildiğinde ülkemiz güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. 2022 yılında bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Hedefimiz, 2022'de Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir. Türkiye, özel sektör ve kamu iş birliğinde çok daha iyi noktalara ulaşacak, müreffeh bir ülke olacaktır. Buna inanıyoruz ve inşallah bu hedefi başaracağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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