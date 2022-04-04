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Ticaret Bakanı Muş: 22,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." dedi.
Ticaret Bakanı Muş: 22,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." dedi.

Bakan Muş, "Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Muş, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Muş, KDV indirimleriyle ilgili, "Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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