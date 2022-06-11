  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 29 °C
»

Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12-15 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılım sağlayacak.
Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muş, söz konusu konferans çerçevesinde, heyet başkanlarının konuşmalarını gerçekleştirecekleri "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu"nun yanı sıra tarım konusunda benzer müzakere pozisyonlarına sahip ülkelerden oluşan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G-33 Grubu'nun Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

Toplantı, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, balıkçılık sübvansiyonları ile örgütün reformu konuları ele alınacak. Bakan Muş, bu konferans kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı11 Haziran 2022 Cumartesi 15:00
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de hafızlık icazet merasimine katıldı11 Haziran 2022 Cumartesi 14:19
  • ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının duruşmasını 20 milyona yakın kişi seyretti11 Haziran 2022 Cumartesi 14:00
  • Bakan Soylu: Yabancılara 1200 mahallede ikamet kapatılacak11 Haziran 2022 Cumartesi 13:39
  • Çin'den ABD'ye Tayvan resti: Savaş başlamaktan çekinmeyiz11 Haziran 2022 Cumartesi 13:25
  • PKK'nın çocuk mezarlığı ortaya çıktı11 Haziran 2022 Cumartesi 11:50
  • Evine elektrik bağlanmayan kişinin sorunu KDK'nin kararıyla çözüme kavuştu11 Haziran 2022 Cumartesi 11:25
  • Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti11 Haziran 2022 Cumartesi 11:21
  • İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: Gıdada bağımsızlık, savunma sanayisi kadar önemli11 Haziran 2022 Cumartesi 11:11
  • Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı11 Haziran 2022 Cumartesi 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti