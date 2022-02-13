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Ticaret Bakanı Muş: KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldık

Ticaret Bakanı Muş "81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız." dedi.
Ticaret Bakanı Muş: KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gıda ürünlerinde KDV indirimlerine ilişkin denetimlerin yapılacağını bildirdi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirten Muş, şunları kaydetti:

"81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."

Kaynak: Haber Kaynağı
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