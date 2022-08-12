Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Ticaret Bakanlığının söz konusu alıma ilişkin sınav duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli olarak sistem uzmanı, kıdemli sistem uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, güvenlik uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, kıdemli yazılım ve entegrasyon uzmanı, altyapı ve konfigürasyon uzmanı, frontend yazılım geliştirme uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, mobil yazılım geliştirme uzmanı, veri tabanı yöneticisi, MSSQL veri tabanı uzmanı ve kıdemli java yazılım geliştirme uzmanı istihdam edilecek.

Adaylarda sözleşme ücret tavanına göre en az 3 veya 5 yıl tecrübe şartı aranacak. Adayların, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az 2'sini bildiğini belgelemeleri gerekecek.

Sınava katılmak isteyen adaylardan, e-Devlet üzerinden 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başvuru alınacak. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.