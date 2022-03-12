  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.

Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı12 Mart 2022 Cumartesi 09:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti12 Mart 2022 Cumartesi 09:24
  • Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı12 Mart 2022 Cumartesi 09:19
  • Ukrayna, Rusya ile olan savaşın maliyetini açıkladı12 Mart 2022 Cumartesi 09:04
  • Antalya Diplomasi Forumu başladı12 Mart 2022 Cumartesi 07:56
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Mart 2022 Cumartesi 07:41
  • Şehit Polis Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı11 Mart 2022 Cuma 20:47
  • Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 269'a çıktı11 Mart 2022 Cuma 19:43
  • Sedef Kabaş cezaevinden çıktı11 Mart 2022 Cuma 17:26
  • Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları yarın başlıyor11 Mart 2022 Cuma 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti