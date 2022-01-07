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Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı

Ankete göre, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe kıyasla 15,5 puan gerileyerek 115,8 oldu.
Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı

Ticaret Bakanlığının bu yılın ilk çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 10,7 puan artarak 118,8 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan azaldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 131,3 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 115,8 seviyesine düştü. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan arttı.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin, gelecek 3 aya yönelik ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi
Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 10,7 puan artarak 118,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 6 puan arttı.

İthalat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ile son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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