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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Kırmızı et ihracatı yapılmayacak

Türkiye, et ihracatına kısıtlama getirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek.
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Kırmızı et ihracatı yapılmayacak

Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle et ihracatında durdurma kararı alındı.

TRT Haber'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı’na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi.

Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı’na bildirdi.

Söz konusu 3 yer dışındaki ülkelere(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

TARIM BAKANLIĞI'NDAN 'ET VE SÜT KURUMU' AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) payının Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altında olduğunu belirterek, yapılan düzenlemenin kırmızı et piyasasını etkilemediğini bildirmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Bu nedenle ESK’nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın %15 altında satılmaktadır.

Böylece ESK kıymayı 83 TL’den, kuşbaşını 92 TL’den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

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