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Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapılmaktadır

Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını belirterek, hem tacir ve esnafı hem de tüketicileri korumak adına bütün tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapılmaktadır

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna yönelik son dönemde bazı hususların kamuoyuna yansıdığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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