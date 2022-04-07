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Ticaret Bakanlığı'ndan çöpe atılan sebzelere ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı sosyal medyada ortaya çıkan sebzelerin çöpe atıldığına dair haberleri servis edenlere yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık görüntülerin asılsız ve eski olduğunu belirtti.
Ticaret Bakanlığı'ndan çöpe atılan sebzelere ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı sosyal medyada ortaya çıkan sebzelerin çöpe atıldığına dair haberleri servis edenlere yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık görüntülerin asılsız ve eski olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı resmi Twitter hesabından kamuoyunu yanıltıcı servis edilen haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Son dönemlerde sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberler servis edilmekte ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla bir algı operasyonu yürütülmektedir.

Bu görüntülere ilişkin doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz:

İki gündür sosyal medyada dolaştırılan "Biber Üreticisinin Biberleri Ormana Dökmesi" görüntüsü 4 Mayıs 2021 tarihine aittir. Bu tarih pandemi nedeniyle tam kapama dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazaryerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamıştır. Ancak bu görüntüler sanki dün gerçeklemiş gibi servis edilmektedir.

Yine "İstanbul Toptancı Halinde Sebzelerin Çöpe Dökülmesi" görüntüleri 2019 Yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir.

Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada yer alan "Boş Araziler Kuru Soğan Dökülmesi" görüntülerine ilişkin ise Bakanlığımızca yapılan tespitte bu ürünlerin depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünler olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin imhasına usulüne uygun yapılmaması nedeniyle Belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır.

Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımızı sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir.

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