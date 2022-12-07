Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni kural

Ticaret Bakanlığının yayınladığı yeni yönetmeliğe göre, zincir marketler satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri bakanlığın sistemine aktaracak.

Son dönemde zincir marketlerde yaşanan fahiş fiyatlar, tüketicilerin yoğun eleştirilerine maruz kaldı..

Tepkiler sonucu harekete geçen kurumlar, denetimleri sıkılaştırarak yönetmeliğe uygun olmayan marketlere cezalar yağdırıyor.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı, yeni bir yönetmelik yayınladı.

Zincir marketlere yeni bir kural getirilen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Zincir marketler, ürünlerini Ticaret Bakanlığı sistemine aktaracak

Yönetmeliğe göre, zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

Tüketici fiyat karşılaştırması yapabilecek

Bu düzenlemeyle, rekabet şartlarının oluşması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesi amaçlanıyor.

Yayınlanan yönetmelik

Yayınlanan yönetmelikte, "Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasını Ticaret Bakanlığı yürütecek.