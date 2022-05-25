Tiftiğiyle meşhur Ankara keçisinin genini koruyup gelecek nesillere aktarıyorlar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde bu sene yüzde 20 ikizlikle 580 oğlak dünyaya geldi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde, tiftiği rağbet gören Ankara keçisinin gen kaynağının korunması için çalışma yürütülüyor.

Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından 1815'te "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan işletmede safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve Anadolu merinosunun yanı sıra Ankara keçisi yetiştiriliyor.

TİGEM bünyesinde 1984'ten bu yana faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, "tiftik keçisi" ve "Angora keçisi" isimleriyle de bilinen yaklaşık 1600 baş Ankara keçisine Esenbel mevkisindeki Keçicilik Şubesi'nde ev sahipliği yapıyor.

Ankara keçilerinden bu sene yaklaşık 2 ton tiftik elde edilen işletmede, nisan ve mayısta yüzde 20 ikizlikle 580 oğlak dünyaya gözlerini açtı.

Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine, Ankara keçisinin Anadolu'ya 13. yüzyılda Türklerin Orta Asya'dan göçüyle geldiğinin bilindiğini söyledi.

İşletmenin Keçi Ağılı'nda 500 baş ana ile keçi varlığını sürdürdüklerini belirten Doğan, "15 Kasım'da keçilere tekelerimizi kattık. Nisanın ikinci haftasında da doğumlarımız başladı." dedi.

Doğumların yüzde 90'ının tamamlandığını aktaran Doğan, yaklaşık 500 anneden 580 oğlağın dünyaya geldiğini anlattı.

"Görevimiz, Ankara keçisinin gen kaynağının korunması"

Ankara keçisinin TİGEM bünyesinde sadece Anadolu Tarım İşletmesinde bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü olarak görevimiz, yerli ve milli Ankara keçisinin gen kaynağının korunması ve neslinin sürdürülmesidir. Gen kaynağımızı devam ettirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, özellikle Ankara, Eskişehir, Kütahya bölgelerinde yaygın olan Ankara keçisinden en fazla ekonomik değerin tiftik üretimiyle sağlandığını vurguladı.

Bu türün yerli ve milli gen kaynaklarından olduğunu kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Ergin hayvanlardan 2,5 kilogram, 'çebiç' dediğimiz daha küçük, bir yaşındaki hayvanlardan da 1 kilogram tiftik çıkıyor. Bu yıl 1050 hayvanın yünlerini kırktık, 2 bin 60 kilogram tiftik elde ettik. Hayvan başına yaklaşık 2 kilogram tiftik aldık. Elde ettiğimiz tiftiği ihale yöntemiyle piyasaya sunuyoruz. Teke, erkek çebiç, dişi çebiç olarak bölgemizdeki vatandaşlarımıza damızlık dağıtımını da yapıyoruz. İsteyenler, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne başvurarak Ankara keçisi temin edebilir."