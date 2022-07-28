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TİGEM 58 baş safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 58 baş safkan Arap koşu tayını ihaleyle satışa çıkardı.
TİGEM 58 baş safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanına göre, Karacabey Tarım İşletmesi 27, Anadolu Tarım İşletmesi 20, Sultansuyu Tarım İşletmesi de 11 baş safkan Arap koşu tayı satacak.

İhale, 9 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.

Açık artırma usulü ile ve teker teker gerçekleştirilecek ihalede geçici teminat bedeli tay başına 10 bin lira olarak belirlendi.

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi TİGEM'de görebilecek.

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