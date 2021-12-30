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TİHEK 'başörtülü öğrencilere aşağılayıcı söylem' iddialarına inceleme başlattı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ankara Üniversitesinde başörtülü öğrencilere yönelik aşağılayıcı söylemlere bulunulduğu iddialarına ilişkin resen inceleme başlattı.
TİHEK 'başörtülü öğrencilere aşağılayıcı söylem' iddialarına inceleme başlattı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) yapılan açıklamada, Ankara Hukuk İstikamet Topluluğu ile Hareket ve Adalet Kulübü tarafından sosyal medyada, "Ankara Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerde öğretim görevlisinin ders esnasında başörtülü öğrencilere yönelik dini inançları üzerinden insan onurunu kırıcı ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu" iddiaları üzerine, konunun gündeme alındığı bildirildi.

Eğitim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile temel insan hakları ilkelerinden biri olan ayrımcılık yasağının, ulusal ve uluslararası insan hakları metinlerinde güvence altına alındığı kaydedilen açıklamada, 6701 Sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde hukuken tanınan hak ve hürriyetlerden yararlanmada cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılığın yasaklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, aynı Kanun'un 2. maddesinde bu temellerden birisine dayanılarak insan onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya böyle bir sonucu doğuran yıldırıcı, onur kırıcı, aşağılayıcı veya utandırıcı, psikolojik/cinsel dahil her türlü davranışı ifade eden "taciz"in ayrımcılık olduğu belirtildi.

Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine inceleme, araştırma, karara bağlama ve sonuçlarını takip etmenin TİHEK'in görevleri arasında olduğu kaydedilen açıklamada, Ankara Üniversitesinde yaşandığı belirtilen söz konusu iddialar hakkında resen inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Süreç
Ayrımcılık yasağının ihlali halinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında 1000 liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

TİHEK'in, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali tespit etmesi halinde bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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