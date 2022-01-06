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TİKA Başkanı Kayalar: TİKA olarak Afrika'nın geleceğine inanan bir kuruluşuz

TİKA Başkanı Kayalar, "Afrika'nın müthiş bir potansiyeli var. TİKA olarak Afrika'nın geleceğine inanan bir kuruluşuz ve faaliyetlerimizi de bu doğrultuda planlamaktayız. İnanıyoruz ki bu güzel kıta için önümüzdeki yıllar çok parlak olacak." dedi.
TİKA Başkanı Kayalar: TİKA olarak Afrika'nın geleceğine inanan bir kuruluşuz

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "TADD'lı Sohbetler" konferansının konuğu olarak, Afrikalı öğrencilerle bir araya gelen Serkan Kayalar, TİKA'nın kıtadaki faaliyetlerini anlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Kayalar, Tüm Afrika’nın Dostları Derneğine düzenledikleri anlamlı etkinlik için ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a da tahsis ettikleri mekan için teşekkür etti.

TİKA'nın, Türkiye'nin kalkınma iş birliği alanında projeler üreten bir kurumu olduğunu belirten Kayalar, beş kıtaya uzanan faaliyet coğrafyasında çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Osmanlı'dan günümüze dek yardımlaşma kültürüne sahip olduklarına değinen Kayalar, yardımlaşmanın kendi kültür ve maneviyatlarında olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bugüne kadar yardımlaşma, dayanışma ve tecrübe paylaşmanın Türkiye için önemini dile getirdi.

TİKA'nın 1992 yılında kurulduğunu ifade eden Kayalar, Ocak ayında 30. yıllarını kutlayacaklarını söyledi.

Kayalar, TİKA'nın ilk ofislerinin Türk Cumhuriyetlerinde açıldığını, daha sonra Balkanlar'a ve diğer bölgelere uzanarak yeni ofislerini açtıklarını söyledi.

Kayalar, sözlerine şöyle devam etti:

"1992-2002 arasında 10 yılda 2 bin proje gerçekleştiren bir kuruluşuz. Bugün 30 bin projeye ulaşmış, senede 2 bin proje yapan bir kuruluş haline geldik. Neden proje sayısı arttı? Çünkü Türkiye ile TİKA’nın öyküsü birbiriyle iç içe. Türkiye 2000'li yıllardan sonra güçlü atılımlar yapan, güçlü siyasi iradenin olduğu, artık dış politikada girişimci ve insani diplomasi dediğimiz diplomatik yönü vurguladığımız bir döneme girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Bu aynı zamanda mottomuz ve kullandığımız bir slogan haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı 'dünyanın neresinde olursa olsun her yere uzanacağız' diyor. ‘Nerede dertli varsa Türkiye orada olacak. Az veya çok ama oraya gidecektir.' diyor. Bugün devletimizin kurumlarıyla TADD gibi değerli sivil toplum kuruluşlarıyla bizim az ya da çok her yere ulaşma gibi misyonumuz var."

Afrika'yla olan diplomatik ilişkiler ve yardımlara da değinen Kayalar, Afrikalı her bir öğrencinin birer elçi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasına en çok ziyaret gerçekleştiren lider olduğunun altını çizen Kayalar, Cumhurbaşkanının 2011’deki Mogadişu ziyaretinin Somali ve Afrika için tarihi önemini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Afrika'nın müthiş bir potansiyeli var. TİKA olarak Afrika'nın geleceğine inanan bir kuruluşuz ve faaliyetlerimizi de bu doğrultuda planlamaktayız. 2050 yılında 2,4 milyar nüfusa ulaşacak olan kıtanın yarısı 25 yaşın altındaki genç nüfustan oluşuyor. İnanıyoruz ki bu güzel kıta için 2050'li yıllar çok parlak olacak."

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Afrika'ya giden fotoğraf sanatçılarının çekmiş olduğu fotoğraflarla "Afrika'nın Bilinmeyenleri" konu başlıklı fotoğraf sergisini de gezdi.

Sergide AA muhabirine konuşan Kayalar, "TİKA olarak 2005 yılından beri Afrika'daki çalışmaları ofislerimiz vasıtasıyla sürdürüyoruz. İlk ofisimizi 2005 yılında Etiyopya'da açtık. Bugün etkin dış politikamız ile ofis sayımızı 22 Afrika ülkesine ulaştırdık. 50'nin üzerinde Afrika ülkesinde yani kıtanın tamamında sağlıktan eğitime, kurumsal altyapıların geliştirilmesinden kapasite gelişim programlarına birçok alanda projeyi hayata geçiriyoruz. 2022 yılında hedefimiz proje sayısını çeşitlendirmek ve Afrika'nın ulaşılmadık bölgesinin kalmamasıdır." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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