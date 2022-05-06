TİKA, ramazanda 92 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin dost elini uzattı

TİKA Başkanı Kayalar, ramazanın dayanışma ruhunu 5 kıtada yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "92 ülkeye Türkiye'nin yardımlarını götürerek 1 milyondan fazla kişiye ulaştık." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, TİKA'nın bu yılki ramazan programlarına ilişkin AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

TİKA aracılığıyla bu yıl Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya düzenlenen projelerle 92 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine gıda paketi, sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttıklarını kaydeden Kayalar, düzenledikleri iftar sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirdiklerini söyledi.

Kayalar, TİKA'nın esas faaliyet alanının kalkınma iş birliği olduğunu, bununla birlikte ramazanın bereketini paylaşmak üzere uzun yıllardır çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Özellikle yetimlerle buluşmalar, savaş bölgelerinde, mülteci kamplarında gerçekleştirilen ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler öncelikli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Geride bırakılan 2 yılda ramazanı Kovid-19 gölgesinde yaşadıklarını anımsatan Kayalar, buna rağmen 2021'de 82 ülkedeki faaliyetleri aracılığıyla yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştıklarını bildirdi.

Kayalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimat ve destekleri doğrultusunda bu yıl ramazanın dayanışma ruhunu 5 kıtada yaşatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Afganistan'dan Arnavutluk'a, Bangladeş'ten Etiyopya'ya, Pakistan'dan Kolombiya'ya, Azerbaycan'dan Somali'ye ve Filistin'e kadar 92 ülkeye Türkiye'nin yardımlarını götürerek 1 milyondan fazla kişiye ulaştık." diye konuştu.

TİKA Başkanı Kayalar, ramazanın sevinci ve bereketini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak amacıyla programlar düzenlediklerini anlattı.

Komşu ülkelerdeki Ukraynalı sığınmacılara destek

Bu yıl da farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Kayalar, "Güney Pasifik'te yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip bir ada ülkesi olan Fiji'de iftar programı tertip ettik. Moldova'daki Ukraynalı sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiğimiz gıda kumanyası dağıtımından yaklaşık 100 bin Ukrayna vatandaşı faydalandı. Yine Ukraynalı mültecilere yönelik Bosna Hersek'te 200 aileye gıda paketi desteğinde bulunduk." dedi.

Kayalar, yetimlerle bir araya geldikleri iftar sofralarının özel bir anlamı olduğunu, birçok ülkede yetim çocuklarla iftar yapmaya gayret ettiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 2 bin 500 savaş mağduru yetime iftar verdik. Farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz iftar programları vesilesiyle bu yıl yaklaşık 15 bin yetime ulaştık. Afganistan'ın farklı bölgelerinde yetimler için iftar programları ve bayram şenliği düzenledik. Somali'deki yetim çocukları kurduğumuz iftar sofralarında ağırladık. Pakistan'da yetim çocuklara bayram hediyelerini ulaştırdık."

TİKA'nın Azerbaycan'da dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda malzemesi gönderdiğini bildiren Kayalar, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan ve Tacikistan'da düzenledikleri ramazan programlarıyla Orta Asya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

Kayalar, Balkanlar'da Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ başta olmak üzere ramazanın bereketini bu ülkelerdeki ihtiyaç sahipleriyle paylaştıklarını dile getirerek, ramazan boyunca Kudüs ve Gazze'de 40 bin kişiye günlük sıcak yemek ulaştırdıkları bilgisini paylaştı.

Tunus'ta 8 bin kişilik iftariyelik dağıtımı yapıldığını anlatan Kayalar, Irak genelinde de 6 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını kaydetti.

Kayalar, ramazanda Güney Amerika'ya gerçekleştirdikleri programlara da değinerek, "Kolombiya, Uruguay, Guyana, Ekvador, Paraguay, Surinam ve Bolivya ramazan vesilesiyle ülkemizin selamını götürdüğümüz Latin Amerika ülkelerinden birkaçı. Buradaki Müslümanların ve ihtiyaç sahiplerinin ülkemiz ve halkımız için ettikleri dualar sahadaki arkadaşlarımız ve bizler için de ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

Afrika'da, 20'yi aşkın ülkede bulunan TİKA ofisleri aracılığı ve diğer ülkelerde büyükelçiliklerle iş birliğinde ramazan programları gerçekleştirdiklerini belirten Kayalar, Kamerun'dan Nijer'e Güney Afrika'dan Gambiya'ya, Zimbabve'den Moritanya'ya kadar geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştırdıklarını söyledi.

"TİKA, en ücra köşelere ulaşmaktadır"

Kayalar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda ifade ettiği üzere dünyanın neresinde ihtiyaç varsa az ya da çok demeden ulaşmaya, sürdürülebilir ve insan hayatına dokunan projeler üretmeye çalışıyoruz. Benimsediği bu vizyonla TİKA, bugün dünyanın dört bir yanında en ücra köşelere bile ulaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA'nın gerçekleştirdiği projelerin genel anlamda dost ve kardeş ülkelerin kalkınmalarına yönelik faaliyetleri kapsadığını vurgulayan Kayalar, bu faaliyetlerin Türkiye'nin küresel anlamda etkin olma hedefi, girişimci ve insani diplomasi vizyonuyla doğrudan ilişkisi olduğunu belirtti.

Kayalar, "Dünyada yaşanan krizlere karşı ülkemiz üstlendiği örnek sorumluluğu, bu faaliyetler üzerinden de yansıtıyor. Mesela, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin ortaya koyduğu diplomatik müzakere başarısının yanında TİKA başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla savaş mağduru sivillere ve sığınmacılara yönelik insani yardımlar yapıyor." şeklinde konuştu.