  • BIST 2.723,43
  • Altın 1031.116
  • Dolar 17.9529
  • Euro 18.3855
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 32 °C
»

Tıkalı lavaboyu kimyasal ürünle açma denemesi hastanelik etti

Ağrı'da evdeki tıkalı lavaboya tuz ruhu ve kimyasal ürün dökmesi sonucu yüzü, kulağı, kolları, elleri ve vücudunun farklı bölgelerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan esnaf İbrahim Tilaver'in Erzurum'da tedavisi sürüyor.
Tıkalı lavaboyu kimyasal ürünle açma denemesi hastanelik etti

Doğubayazıt ilçesinde esnaflık yapan 52 yaşındaki Tilaver, bir süre önce evlerindeki tıkanan lavaboyu açmak için tuz ruhu ve kimyasal ürün aldı.

Lavaboya önce tuz ruhunu, daha sonra kimyasal madde özellikli ürünü dökmesiyle meydana gelen parlamada Tilaver'in, kolları, elleri, yüzü, kulakları ve vücudunun farklı bölgelerinde yanıklar oluştu.

Tilaver, soğuk suyla yapılan müdahalenin ardından, yakınlarının yardımıyla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradan Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen Tilaver, AA muhabirine, evdeki tıkanan lavaboyu açmak isterken başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

"Kimyasal ürünü dökünce parlama oldu ve üzerime sıçradı"
Lavaboyu açmak için sorduğu kişilerin tavsiyesi üzerine kimyasal madde özellikli ürün satın aldığını anlatan Tilvaer, "Lavaboyu açmak için önce tuz ruhunu, sonra kimyasal ürünü dökünce parlama oldu ve üzerime sıçradı, asitli sıvı olduğu için. Bu kadar zarar vereceğini düşünmüyordum. Birden kaynadı ve üzerime sıçrayınca feci şekilde yandım." dedi.

Hastanede serumla yanan bölgelerin yıkanmasının ardından Erzurum'a getirildiğini aktaran Tilaver, "Kimyasal maddelerden insanlar uzak dursun ve kullanırken çok dikkatli olsun. Kimse bilmediği işi yapmasın." ifadesini kullandı.

Abdurrahman Tilaver de kardeşinin başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Tuz ruhu ve kimyasal dökünce yanmış, patlama gibi bir şey olmuş. Kimse bu işlere kalkışmasın, kardeşim de bilmediği için başına böyle olay geldi. Bu tarz durumlarda belediye ya da tesisatçılardan yardım istenmeli. Şimdilik durumu iyi ama gece sabaha kadar ağrıdan uyuyamadı. Asit yanığı kolay değil." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da kimyasal maddeye maruz kalma sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan İbrahim Tilaver'i yakından takip ettiklerini belirterek, medikal ve pansuman tedavisinin sürdüğünü aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti05 Ağustos 2022 Cuma 13:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek! İşte masadaki 6 başlık05 Ağustos 2022 Cuma 12:39
  • İçişleri'nden 81 ile genelge: Tedbirleri artırın05 Ağustos 2022 Cuma 12:27
  • İptal edilen KPSS'de yeni detay: Aynı yanıtları veren 21 öğrenci mercek altında!05 Ağustos 2022 Cuma 11:44
  • ROSATOM: Akkuyu NGS'de Türk firma sayısı artacak05 Ağustos 2022 Cuma 11:20
  • Fırat Kalkanı'nda taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi05 Ağustos 2022 Cuma 10:59
  • Bakan Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacağını bildirdi05 Ağustos 2022 Cuma 10:58
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başladı: 920 personel katılıyor05 Ağustos 2022 Cuma 10:14
  • Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor05 Ağustos 2022 Cuma 10:13
  • İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi05 Ağustos 2022 Cuma 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti