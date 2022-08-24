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TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada alev topuna dönen araçları itfaiye söndürdü.
TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atila Ö. yönetimindeki 07 AUB 568 plakalı TIR ile İsmail Hakkı Y. yönetimindeki 23 AAR 338 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Seyhan Y., Elif Y. ve Efe Y. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince Darende Somuncu Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süre sonra hazır su yüklü TIR ile otomobilden alevler yükselmeye başladı. Alev topuna dönen yangında araçlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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