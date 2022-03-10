TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

Kazada 03 LS 250 plakalı otomobildeki sürücü S.Y. yaralandı, eşi E.Y. ise hayatını kaybetti. Sürücüler L.B. ve A.O.U.'nun yanı sıra, araçlardaki L.E., B.E., İ.B., L.B., H.Y., P.U., E.U., İ.U., H.U.'nun yaralandığı tespit edildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Isparta-Keçiborlu yolu Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi.

Metin Demir'in kullandığı 07 MRY 30 plakalı TIR, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı.



Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı yer alıyor.



6 ARAÇTA 12 YARALI

Isparta istikametine seyir halindeki Metin Demir'in kullandığı 07 MRY 30 plakalı TIR'ın, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, 12 kişinin yaralandığı belirlendi.



Kazada TIR'ın çarptığı araç sayısının da 6 olduğu anlaşıldı. Demir'in kullandığı TIR, S.Y. yönetimindeki 03 LS 250 plakalı otomobilin ardından B.A'nın idaresindeki 34 DYB 937 plakalı kamyonete, L.B'nin kullandığı 34 ME 060 plakalı otomobile, 06 AEV 158 plakalı otomobil ile A.O.U. yönetimindeki 32 K 5232 plakalı otomobile, 35 EA 8555 plakalı otomobile çarptı.



Kazada 03 LS 250 plakalı otomobildeki sürücü S.Y. yaralandı, eşi E.Y. ise hayatını kaybetti. Sürücüler L.B. ve A.O.U.'nun yanı sıra, araçlardaki L.E., B.E., İ.B., L.B., H.Y., P.U., E.U., İ.U., H.U.'nun yaralandığı tespit edildi.