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TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü; 2 ağır yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarparak, altına girdi. Kazada, otomobildeki 2 kişi, araçta sıkışarak ağır yaralandı.
TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü; 2 ağır yaralı

Kaza, saat 04.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Serkan Hançer'in kullandığı 34 DGS 631 plakalı aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen Şahin Daştan yönetimindeki 21 ACF 318 plakalı içme suyu yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerken, otomobildeki 2 kişi ise hurda yığınına dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma otoyol trafik ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sürücü Hançer sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde sıkışan kadın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması çıkartılabildi. Durumu ağır olan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü Şahin Daştan, kazayla ilgili, "Ortalama 70 kilometre hızla şeridimde seyrediyordum. Çok hızlı bir şekilde gelerek arkadan çarptı. Araçtakiler daha fazla hasar almasın diye aniden frene basmadım. Aracı 20-30 metre kadar yavaşlattım. Ondan sonra durdum, hemen 112'yi aradım. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralılarla ilgilendim. Bu şekilde oldu" dedi.

"ARAÇ ÇOK SÜRATLİYDİ. 200'ÜN ÜZERİNDEYDİ"

Aynı nakliye firmasında çalışan başka bir TIR sürücüsü Hasan Kaba da, "'Arkadaşımla 60-70 kilometre normal hızımızda ilerlerken o araba çok süratliydi. 100-150 metre geride vurduğunu hissetti ama durmadı. İkisi de ölmesin diye. 150-200 metre sonra burada durdu. İçinden de sağ çıktılar yani. Çarpmanın etkisiyle dorse havaya kalktı ama araç durmadı. Dursaydı eğer iyice içine girerdi, lastikleri falan patlatırdı. Araç çok süratliydi. 200'ün üzerindeydi. Tam bilemem ama 200'ün üzerindeydi. Çok süratli geçti zaten yanımızdan. Arkadan ben geldiğim için benim yanımdan geçti bu araç. Çok süratli geldi, tak diye girdi. Arkadaş da zaten ne olduğunu anlayamadı ki. Anlayıncaya kadar durmadı zaten. Araç girdiğini anlayınca içindekiler ölmesinler diye, duvara vurmuş gibi olmasınlar diye 150-200 metre buraya kadar geldi" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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