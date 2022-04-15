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TIR'dan düşen CNC makinesi TEM'i felç etti

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde CNC torna makinesi yüklü TIR, emniyet şeridinde park halindeki başka bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü tonlarca ağırlıktaki makine yola düştü.
TIR'dan düşen CNC makinesi TEM'i felç etti

Kaza, saat 09.00 sıralarında Pendik Kurtköy, TEM Otoyolu, İstanbul İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre Memduh Akmeriç yönetimindeki 53 DN 420 plakalı ağır sanayide kullanılan CNC makinesi yüklü TIR, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen  81 ABJ 500 plakalı başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akmeriç yönetimindeki TIR'ın dorsesinde yüklü tonlarca ağırlıktaki CNC makinesi yola düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yola düşen CNC makinesi nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yola düşen makine olay yerine gelen karayollarına ait vinçlerle yoldan kaldırılarak yolda temizleme çalışmaları yapıldı. Dorseden düşen makinenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dorsesinden makine düşen TIR şoförü Memduh Akmeriç, "TIR emniyet şeridinde duruyormuş. Sağımda ve solumda araçlar vardı. Araçlar birden hareket edince bende manevra yaparak dorseye vurdum. Bizde bir şey yok. Ciddi bir şekilde hasar var" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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