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Tire'de, kömür ocağında zehirlenen 2 madenci hastaneye kaldırıldı

İZMİR'in Tire ilçesinde, kömür ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen maden işçileri Yakup Yaşar (22) ve Fatih Gökoğlu (36) hastaneye kaldırıldı.
Tire'de, kömür ocağında zehirlenen 2 madenci hastaneye kaldırıldı

Tire'nin kırsal Akçaşehir mahallesi yakınlarındaki bir linyit madeninde çalışan işçilerden Yakup Yaşar ile 2 çocuk babası Fatih Gökoğlu, saat 16.00 sıralarında, yerin altındaki kullanılmayan galerilerden birinde arkadaşları tarafından yarı baygın halde bulundu. Yoğun şekilde karbonmonoksit gazı soludukları iddia edilen 2 işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Yaşar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, olayı haber alarak hastaneye gelen iki işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. İki işçinin kullanılmayan galeriye neden girdikleri araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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