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Tire'de, kömür ocağında zehirlenen 2 madenciden 1'i hayatını kaybetti

İZMİR'in Tire ilçesinde, kömür ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçiden Yakup Yaşar (22), tedavi gördüğü Tire Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.
Tire'de, kömür ocağında zehirlenen 2 madenciden 1'i hayatını kaybetti

Olay, Tire'nin kırsal Akçaşehir Mahallesi yakınlarındaki bir linyit madeninde 13 Ocak'ta meydana geldi. Madende çalışan işçilerden Yakup Yaşar ile 2 çocuk babası Fatih Gökoğlu (36), saat 16.00 sıralarında, yerin altındaki kullanılmayan galerilerden birinde arkadaşları tarafından baygın halde bulundu. Yoğun şekilde karbonmonoksit gazı soludukları iddia edilen 2 işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Yaşar, doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Gökoğlu'nun ise durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Ölüm haberini alan Yaşar'ın ailesi ve yakınları hastane koridorlarında gözyaşı döktü.

İki işçinin kullanılmayan galeriye neden girdikleri araştırılırken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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