  • BIST 2.133,59
  • Altın 917.056
  • Dolar 14.6562
  • Euro 16.2672
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

TIR'ın açık kalan dorsesi üst geçide çarpıp asılı kaldı

YALOVA'da dorsesi açık kalan TIR, üst geçide çarptı. TIR'ın dorsesi üst geçitte asılı kalırken, çekici kısmı ise yerinden koparak önce bankaya ait para nakil aracına çarptı, ardından da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesine girdi.
TIR'ın açık kalan dorsesi üst geçide çarpıp asılı kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Süleyman Bey Mahallesi Yalı Caddesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'den Yalova istikametine seyir halinde olan Mahmut Güngören yönetimindeki 77 ABR 419 plakalı TIR’ın açık kalan dorsesi, üst geçide çarptı. Dorse üst geçitte asılı kalırken, çarpmanın şiddetiyle yerinden kopan çekici kısmı ise seyir halinde olan 34 BUZ 152 plakalı banka para nakil aracına çarptı. TIR’ın çekicisi ardından Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mahmut Güngören’in tedavisi ambulansta yapılırken, banka para nakil aracında bulunan A.D. ile N.K. ise kazayı yara almadan atlattı. 

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi17 Mart 2022 Perşembe 16:16
  • Muş'ta ekipler 5 metreye ulaşan karla mücadele ediyor17 Mart 2022 Perşembe 12:44
  • 1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor17 Mart 2022 Perşembe 12:43
  • Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu17 Mart 2022 Perşembe 10:20
  • İnşaatın bekçisinden kaçarken 6'ncı kattan atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı16 Mart 2022 Çarşamba 17:46
  • Yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıktı, donmaktan kurtarıldı16 Mart 2022 Çarşamba 16:53
  • İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu16 Mart 2022 Çarşamba 15:30
  • Sokak hayvanları derneği başkanına 'görevi kötüye kullanmak'tan hapis16 Mart 2022 Çarşamba 11:01
  • Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli16 Mart 2022 Çarşamba 10:57
  • 6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyen baba Diyarbakır'a ulaştı15 Mart 2022 Salı 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti