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TIR’ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen TIR’ın altına alarak 200 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Yiğit Aydoğdu (17), ağır yaralandı. TIR'ını bırakıp kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.
TIR’ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen A.U. (51) yönetimindeki 10 CAL 08 plakalı TIR, Yiğit Aydoğdu’nun kullandığı 45 AGJ 461 plakalı motosiklete çarptı. TIR’ın altına alıp yaklaşık 200 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Aydoğdu, ağır yaralandı.

TIR’ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Aydoğdu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından TIR'ının kapılarını kilitleyip kaçan A.U.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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