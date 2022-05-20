Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen A.U. (51) yönetimindeki 10 CAL 08 plakalı TIR, Yiğit Aydoğdu’nun kullandığı 45 AGJ 461 plakalı motosiklete çarptı. TIR’ın altına alıp yaklaşık 200 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Aydoğdu, ağır yaralandı.
TIR’ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Aydoğdu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın ardından TIR'ının kapılarını kilitleyip kaçan A.U.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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