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TIR'ın çarpması sonucu demir yığını haline dönüşen otomobilde mucize kurtuluş

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TIR'ın çarpıp sürükledikten sonra şarampole yuvarlanarak demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.
TIR'ın çarpması sonucu demir yığını haline dönüşen otomobilde mucize kurtuluş

Kaza, Marmaracık Mahallesi, Edirne yolu Kaymakamlık mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 63 ZF 977 plakalı dorse, 63 DY 977 çekici plakalı TIR, aynı istikamette seyir halinde olan R.V. yönetimindeki 59 LU 392 plakalı otomobile çarptı. Yoldan çıkan TIR su kanalına devrilirken, çarparak sürüklediği otomobil ise şarampole yuvarlandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN HAFİF SIYRIKLARLA ÇIKTI

Kazanın ardından TIR sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü R.V. ise  vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki şoförün de sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Mucize eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan R.V., ambulansla görevliler tarafından ayata tedavi gördü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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