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TIR'ın dorsesi midibüse çarptı; 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ARTVİN'de, tünel girişinde savrulan TIR'ın dorsesinin çarptığı midibüste sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.
TIR'ın dorsesi midibüse çarptı; 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Artvin- Erzurum karayolunun 25'inci kilometresindeki eski Kışla Tünelinde meydana geldi. Serdal Yaşar yönetimindeki 08 AAP 121 plakalı TIR’ın savrulan dorsesi, karşı yönden gelen Erdal Şahin'in kullandığı 08 YC 704 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Kazada midibüs sürücüsü ile yolcular İsmail Kılıç (22), Hacer Koruk (68), Saniye Kaçmaz (48), Kazım Koruk ve Yılmaz Kılıç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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