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'Tırpan' operasyonu kapsamında 11 kişi tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" operasyonu kapsamında İzmir ve Manisa'da gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.
'Tırpan' operasyonu kapsamında 11 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ödemiş Adliyesine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğer 17 şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan 1'ine konutu terk etmeme, 6'sına düzenli imza verme adli kontrol şartı getirildi.

Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" operasyonları kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Aralık'ta İzmir'in Ödemiş, Torbalı, Tire ve Selçuk ilçeleri ile Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 28 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 47 fişek, 6 pompalı tüfek, 500 gram esrar ele geçirilmişti. Çeşitli kişilere ait 6 borç senedi de bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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