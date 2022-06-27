Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrete temmuz zammı ile ilgili bir yaptı. TİSK, "Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız." dedi.

Asgari ücret 2022'nin Ocak ayında 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Artan enflasyonla asgari ücretlinin alım gücü azalınca bu kararın güncellenmesi için girişim başlatıldı.

Asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam yapılacağı bilgisi ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

Bu bilgiler ışığında asgari ücretle ilgili yol haritasının bugün Kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

Asgari ücretin belerlenmesinde işçi ve işveren temsilcileri de temaslara katıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

"BİZ DE MASADA OLACAĞIZ"

Bu noktada görüşme trafiği artarken TİSK'ten yapılan açıklamada, "Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." denildi.