Tiyatro ekibini taşıyan minibüsün kaza öncesi son anları kamerada

Amasya'da turne dönüş yolunda 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı trafik kazasında, tiyatro oyuncularının, 'Baş Belası' adlı oyunu sahneledikten sonra Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan çıkışına ait, güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; oyuncular ve tiyatro ekibinin, gösterileri sonrası salondan ayrılarak kaza yapan minibüse bindikleri görülüyor. Görüntülerin farklı açılarında ise kazada yaşamını yitiren Özgür Karataş'ın salon dışında çay içtiği anlar da yer alıyor.