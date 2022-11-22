Tiyatro ekibini taşıyan minibüsün kaza öncesi son anları kamerada

Amasya'da turne dönüş yolunda 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı trafik kazasında, tiyatro oyuncularının, 'Baş Belası' adlı oyunu sahneledikten sonra Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan çıkışına ait, güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.
22 Kasım 2022 Salı 01:37
Görüntülerde; oyuncular ve tiyatro ekibinin, gösterileri sonrası salondan ayrılarak kaza yapan minibüse bindikleri görülüyor. Görüntülerin farklı açılarında ise kazada yaşamını yitiren Özgür Karataş'ın salon dışında çay içtiği anlar da yer alıyor.
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