  • BIST 1.883,84
  • Altın 679.78210
  • Dolar 11.7414
  • Euro 13.2958
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıkladı

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.

Buna göre, 29 Aralık'ta 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar için ihaleye çıkılacak.

4 Ocak'ta yine 100'er milyon dolar tutarında 1 ve 3 ay vadeli döviz satım ihalesi yapılacak.

Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak, firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılabilecek.

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecek" ifadelerine yer verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı28 Aralık 2021 Salı 10:22
  • Merkez Bankasından, dövizden TL mevduata geçişte bankalara zorunlu karşılık teşviki28 Aralık 2021 Salı 10:00
  • Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı asgari ücretleri belirlendi28 Aralık 2021 Salı 09:58
  • 'Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek28 Aralık 2021 Salı 09:47
  • Küresel piyasalar tatillerin öne çıktığı yılın son haftasında pozitif seyrediyor28 Aralık 2021 Salı 09:45
  • Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 15,2 arttı28 Aralık 2021 Salı 09:43
  • Borsa güne yükselişle başladı28 Aralık 2021 Salı 09:40
  • Risk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum28 Aralık 2021 Salı 09:31
  • Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2022 yılı asgari ücretleri belirlendi28 Aralık 2021 Salı 09:00
  • MODOKO yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı27 Aralık 2021 Pazartesi 16:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti