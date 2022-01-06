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TMO'dan ekmek zammına karşı hamle!

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), Ocak ayında 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 Aralık ayı fiyatlarıyla satacağını açıkladı.
TMO'dan ekmek zammına karşı hamle!

TMO’dan, muhtemel ekmek fiyat artışına karşı hamle geldi. Ofis, ''un regülasyonu'' kapsamında 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alındığını duyurdu.

TMO’dan yapılan açıklamada, ''Son günlerde Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 yılı Ocak ayı satış fiyatlarıyla ilgili olarak kamuoyunda özellikle ekmek fiyatlarında aşırı artışa neden olacağına yönelik değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana hammadde fiyatlarının tüketicilerimiz ile hayvan yetiştiricilerimizi olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla un ve yem regülasyonu kapsamında piyasa fiyatlarının oldukça altında bir seviyeden ilgili sektörlere satış yapmaktadır.

TMO kasım ve aralık aylarında buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarını değiştirmemiş, stoklarındaki ekmeklik buğdayları un üreticilerine; ekmeklik un satış fiyatlarının peşin, 185-200 TL/çuval aralığında olması şartıyla satışa sunmuştur. Her yıl olduğu gibi 2022 yılı Ocak ayında da TMO satış fiyatlarında güncelleme yapılarak, ilgili un ve ekmek sektörleri ile paylaşılmıştır. Ancak yapılan bu fiyat değişikliği bahane edilerek ekmek fiyatlarında yüksek oranda artış yapılması gerektiği gibi kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmeler ve iç piyasa hububat fiyatlarındaki gerilemeler de dikkate alınarak; TMO’nun 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alınmıştır.

Bu kapsamda ekmeklik buğday satışlarına (No:2); önceki aylarda olduğu gibi 2 bin 650 TL/ton, ekmeklik un satış fiyat taahhütlerine 185-200 TL/çuval, arpa satışlarına 2 bin 50 TL/ton, mısır satışlarına ise 2 bin 500 TL/ton fiyatlarla devam edilecektir. TMO olarak ilgili sektörlerle iş birliği içinde gıda enflasyonuyla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi, un üreticilerimize, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik ürün temininin yeni hasat dönemine kadar kesintisiz devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz'' denildi.

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