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TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 40'ıncısı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre büyük ödülü kariyer dalında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, davranış dalında teknik direktör Mustafa Denizli, tanıtım dalında TRT 1 Yıldızların Yolu programı kazandı.

Toplumsal fair play ödülünü ise Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci elde etti.

Kariyer dalında şeref diploması ödülleri, Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ile TRT spikeri Zafer Akyol'a verildi. Kutlama mektubunu ise eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya, spor spikeri Emre Tilev ve spor yazarı Hamit Turhan aldı.

Davranış dalında şeref diploması milli cimnastikçi Ahmet Önder ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin olurken kutlama mektubu 23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı'ndan Mervenur Usluer ve Elis Özbay, öğrenci-sporcu Ensar Öztürk, jokey Hışman Çizik'e verildi.

Tanıtım dalında şeref diplomasını yüzme antrenörü James Gibson ve GS TV spikeri Serbay Şenkal alırken kutlama mektubuna polis memuru Seçkin Yıldız ve Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek layık görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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