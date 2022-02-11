  • BIST 2.038,67
  • Altın 785.35922
  • Dolar 13.5079
  • Euro 15.3841
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sanayi pandemi öncesi dönemi yakaladı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12’lik bir büyüme görüyoruz." dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sanayi pandemi öncesi dönemi yakaladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12’lik bir büyüme görüyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) düzenlenen il ile ilçe oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında, elektrikteki çok yüksek fiyat artışlarını gündeme getirdiklerini, yeniden ele alınmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bununla ilgili açıklama yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu konuda yakında olumlu bir gelişme olmasını beklediklerini dile getirdi.

Asgari ücretin enflasyon üzerinde reel artmasının hem sosyal açıdan olumlu olduğunu, hem de piyasaları canlandıracağını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Ama tüm ücretlerden asgari ücret kadar gelir vergisinin kaldırılması da işveren olarak bizlerin de yükünü azalttı. Bir çalışan için baktığımız zaman yıllık 8 bin 608 lira asgari ücretli de üzerimizden yük azalmış oldu. Yüzde 50 arttı ama üzerimizden yük kalkmış oldu." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, işverene asgari ücret desteğinin artırılmasını istediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talebimizde gelir vergisinin yükseltilmesi talebi çıktı. Başta tıbbi cihaz olmak üzere uzun süredir kamuda bekleyen alacaklar vardı. Bunların yakın takipçisi olduk, ödenmeye başladı. Baktığımız zaman piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12'lik bir büyüme görüyoruz. Sanayi pandemi öncesi dönemi yakaladı ve geçti. Bu aslında çok olumlu bir mesaj. İhracatımızda tarihi bir rekor yaptık. Bir yılda 40 milyar dolar ilave gelir elde ettik. 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik."

Turizmin yavaş yavaş toparlandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm eskisi gibi değil ama iyileşme yolunda. Ticarette de inşallah bir canlanma başladığını görüyoruz. Tarım sektöründe girdi maliyetlerimizdeki yüksek artışlar sıkıntıya yol açıyor mu? Açıyor. Yakıt, gübre, yem bunun gibi hayvancılıkta şikayetler geliyor. Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş piyasalarımızı olumsuz etkiliyor. Bu konuyla ilgili sıkıntılarımızı da Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla paylaşıyoruz. Döviz kurlarındaki artışla ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Piyasayı ve pek çok firmamızı olumsuz etkilediğini, istikrar ve öngörülebilirliğin temin edilmesi gerektiğini de söyledik."

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketleri sonrasında piyasaların sakinleştiğini vurgulayarak, "Hepiniz yaşadınız bunu. İnşallah bundan sonra daha az dalgalanmalar yaşanacak ve istikrar yakalanacak diyorum. Biz kur faiz ekseninden çıkıp üretime, yatırıma, ihracata odaklanmamız lazım diyorum." ifadesini kullandı.

Bir iş adamı olarak moralinin hiçbir zaman düşmediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Çünkü ben iş adamıyım, her gün sabah o dükkanın kapısını açabilme cesaretini bulabilmek için moralimin yüksek olması lazım. 'Bugün dünden daha iyi olacak' diyoruz. Hiç unutmayın bunu, hiçbir şekilde iş adamı umudunu kaybetmez. Yarın daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman'ın da katıldığı toplantıda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En değerli banknot yeni sahibini arıyor10 Şubat 2022 Perşembe 13:34
  • Bakan Karaismailoğlu: Ocakta 9 milyonu aşkın yolcu hava yolunu kullandı10 Şubat 2022 Perşembe 13:34
  • İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2021'de yükseldi10 Şubat 2022 Perşembe 11:15
  • TCMB, 4 şirketin faaliyet izni kapsamını genişletti10 Şubat 2022 Perşembe 10:47
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Şubat 2022 Perşembe 10:05
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Şubat 2022 Perşembe 10:04
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı10 Şubat 2022 Perşembe 09:45
  • Yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliğinde değişiklik10 Şubat 2022 Perşembe 09:42
  • BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak10 Şubat 2022 Perşembe 09:42
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı10 Şubat 2022 Perşembe 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti