TOBB Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak. TOBB Üniversitesi Rektörlüğü akademisyen alımı için ilan yayınladı. İlanın detayları haberimizde: