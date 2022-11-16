TOBB Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak.
TOBB Üniversitesi Rektörlüğü akademisyen alımı için ilan yayınladı.
16 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan akademisyen alım ilanı ile birlikte başlayan başvurular 15 gün sürecek.
TOBB Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanının detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.