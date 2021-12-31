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Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor

Tofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.
Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretime ara vereceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır."

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