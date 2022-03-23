  • BIST 2.188,81
  • Altın 913.206
  • Dolar 14.8071
  • Euro 16.3436
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenildi.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 19-9 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 39-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan BAXI Manresa, üçüncü periyodunu 59-51 üstünlükle geçtiği karşılaşmayı 85-70 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 23 sayı üreten TOFAŞ'lı Elgin Cook oldu.

4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle TOFAŞ, averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Darüşşafaka organizasyona veda etti
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6'ncı ve son maçında İtalya'nın Nutribullet Treviso ekibini deplasmanda 85-81 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 önde tamamlayan Darüşşafaka, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan yeşil-siyahlı takım, üçüncü periyodunu 64-49 önde bitirdiği müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

Grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Darüşşafaka, averajla üçüncü sırada yer alarak organizasyona veda etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş ve Şenol Güneş açıklaması22 Mart 2022 Salı 14:28
  • Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyor22 Mart 2022 Salı 13:57
  • Portekiz-Türkiye maçını Alman hakem Siebert yönetecek22 Mart 2022 Salı 13:56
  • Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda22 Mart 2022 Salı 13:55
  • Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin hedefi dünya şampiyonluğu22 Mart 2022 Salı 12:44
  • 'O sene, bu sene' diyen Trabzonsporlular şehri bayraklarla donatıyor22 Mart 2022 Salı 12:43
  • Dünya Süperbike şampiyonu Razgatlıoğlu 2022'de de birincilik için mücadele verecek22 Mart 2022 Salı 12:11
  • Milli güreşçi Yasemin Adar beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde22 Mart 2022 Salı 11:51
  • Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı22 Mart 2022 Salı 11:13
  • Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı22 Mart 2022 Salı 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti