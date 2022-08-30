  • BIST 3.164,96
  • Altın 1007.791
  • Dolar 18.1805
  • Euro 18.2192
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

TOGG için tarih verdi!

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen Bursa İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na katıldı.
TOGG için tarih verdi!

Toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, TOBB yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen oda ve borsa başkanları ile iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, dünyanın önce Covid-19 salgınıyla karşılaştığını ardından da Ukrayna-Rusya savaşının başladığını belirterek, "Bundan da sadece biz değil, tüm dünyanın etkilenmemesi mümkün değil. Hepimiz etkileniyoruz, dünya etkileniyor ama ateşin yanında biz olduğumuz için en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Pandemiden en az etkilenen iş dünyası, Türk iş dünyası. Bunun sebebi de aramızdaki iletişimin çok hızlı olması. Sizler sayesinde oldu. Ben hepsini dinliyorum. Atlantik'ten Pasifik'e kadar gördüğüm manzara şu. Herkes bizden daha fazla şikayetçi. Biz şikayetçiyiz de onlar bizden daha fazla şikayetçi. Bu da oda ve borsaların aldığı görevi bihakkın yaptıklarının en somut göstergesi" diye konuştu.

Ekimde TOGG fabrikasının açılışını yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse de mart ayından itibaren inşallah Bursa'nın yollarında da ülkemizin haklı gururu, ilk yerli ve bütün hakları bize ve Türkiye'ye ait olan otomobilini hep beraber göreceğiz. TOGG, inşallah mart ayında Bursa'da yola çıkmış olacak" dedi.

'ABD’DE BÜYÜK İMKAN VAR'

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracatın çok az olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "ABD'ye yapmış olduğumuz ihracat denizde 1 damla su. 2,5 trilyon dolar ithalat yapıyor ABD. Biz burayı ihmal etmişiz, yokuz burada. TOBB olarak 2010 yılında bir proje geliştirdik ve 'Türkiye'nin ihracatta var olmadığı yerlerde Türk ticaret merkezlerinin açılması lazım' dedik. Projeyi biz hazırladık, sunduk. Bizi devre dışı bıraktılar. Sonuçta Türkiye'ye faydalı olsun, dedik ama olmadı çünkü fikir babası biziz, çalışan biziz, nasıl çalışacağını biliyoruz. En sonunda TOBB'a 'Hadi gel bakalım, sen de kur' dediler. Chicago'da ilk Türk Ticaret Merkezi'ni açtık. Bu Türk Ticaret Merkezi'nde ne hizmet veriyoruz? Tercümanlık yapıyoruz, müşteri buluyoruz, şirket kuruyoruz, avukatlık yapıyoruz, mali müşavirlik yapıyoruz. Her şeyi bırak montaj yapıyoruz. ABD’de büyük bir imkan var. Ticaret yapmak isteyene fırsat var" diye konuştu.

Toplantının ardından Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Ara Buluculuk Merkezi Açılışı ve Ödül Töreni’ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, Bursa kent protokolüyle birlikte Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Ara Buluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki30 Ağustos 2022 Salı 21:54
  • Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi30 Ağustos 2022 Salı 13:43
  • Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor30 Ağustos 2022 Salı 13:38
  • Bala’da Vergi Dairesi’nden satılık tarla30 Ağustos 2022 Salı 11:35
  • Ankara Büyükşehir gıda ürünleri satın alacak30 Ağustos 2022 Salı 11:30
  • Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı30 Ağustos 2022 Salı 09:52
  • Yanan kamyonun kasasındaki eşyalar kül oldu30 Ağustos 2022 Salı 09:47
  • Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti30 Ağustos 2022 Salı 09:40
  • Yardımlar sürüyor: Pakistan'a 2 uçak dolusu yardım daha30 Ağustos 2022 Salı 00:20
  • Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti