Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor

Togg, twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.
Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
Togg, twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.
Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
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