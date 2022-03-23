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Togg'da önemli gelişme! Robotlar çalışmaya başladı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.
Togg'da önemli gelişme! Robotlar çalışmaya başladı

Togg'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelereye yer verildi: ''Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.''

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri’ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri başlayacak.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik Tesisi’nde boyahane ofisleri de tamamlandı. 

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