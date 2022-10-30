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Togg'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi

Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.
Togg'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu. Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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