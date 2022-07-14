Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı

İHH ekibinin Kurban Bayramı çalışmaları için bulundukları Togo'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy, memleketlerinde toprağa verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Kurban Bayramı çalışmaları için bulundukları Togo'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Uçak ile kente getirilen İHH Gaziantep gönüllüsü Çerezoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Şehitkamil ilçesi Yeşilce Mahallesi'ne getirildi.

Çerezoğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç ve çok sayıda İHH gönüllüsü katıldı.

Çerezoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ercan Ersoy'un cenazesi Bursa'da defnedildi

Ersoy'un naaşı, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Ersoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İHH personeli ve gönülleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Ercan Ersoy'un cenazesi, namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Kurban Bayramı çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulunan İHH gönüllüleri, 11 Temmuz'da başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirmişti. Kazada, Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy'un yanı sıra tercümanlık yapan Togo vatandaşı İbrahim Chabane hayatını kaybetmiş, araçta bulunan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralanmıştı.