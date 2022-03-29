  • BIST 2.191,18
  • Altın 913.428
  • Dolar 14.8333
  • Euro 16.3833
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Tohumda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin üretimi artırması bekleniyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, sertifikalı tohum, fide, fidanda KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacağını ve üretimi artıracağını söyledi.
Tohumda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin üretimi artırması bekleniyor

Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkisel üretimin temel girdileri olan tohum, fide ve fidanda KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini anımsattı.

TSÜAB olarak Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıkları nezdinde özellikle yem bitkisi tohumlarında KDV'nin düşürülmesi için girişimlerde bulunduklarını belirterek, kaba yem üretiminin artırılması için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ve bunun da ilk adımının yem bitkisi tohumlarındaki oranın yüzde 1'e düşürülmesi olduğunu söyledi.

Gençer, üretimin temel girdisi olan tohumluğun düşük oranda vergilendirilmesinin üreticiyi ve üretimi de destekleyecek bir adım olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tohumculuk sektörü, bitkisel üretimin altın anahtarını üreten ve yüksek katma değer sağlayan bir sektördür. Sektörün dış ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 400 milyon dolardır. Tohum, fide ve fidanda KDV oranının yüzde 1'e düşmesi üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi artıracaktır. İç pazarın hareketlenmesiyle ihracatın da önü açılacaktır. Üretim artacağı için hem sektör içinde hem de bağlı sektörlerde istihdam artış gösterecektir. KDV oranlarında yapılan düzenleme sertifikalı tohuma olan talebi artırarak kullanma oranının yükselmesine ve dolayısıyla ülkemiz tarımsal üretiminde artış sağlayacaktır. Rekoltede artışın ve ulaşılabilir gıdanın anahtarı tohumdur. Söz konusu KDV indirimi için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz."

Daha önce yayımlanan kararla pek çok sebze tohumu ve bazı yem bitkisi tohumlarını kapsayan türlerde KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini hatırlatan Gençer, "Ancak kaba yem bitkisi olarak kullanılan bazı çeşitlerin tohumlukları kapsam dışı bırakılarak yüzde 18 olarak uygulanmaya devam etmişti. Üretim maliyetlerinin artmasına ve özellikle süt hayvancılığı yapan çiftçilerin mağduriyetine neden olacak bu uygulama, girişimlerimizle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hemen fark edilmiş ve ilgili düzenleme kısa zaman içinde yapılmıştır. Böylece tohumlar arasındaki KDV farklılığı giderilerek, tohumculuk sektörünün üretim kolları ile ürün grupları arasındaki haksız rekabetin önüne geçilmiştir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu29 Mart 2022 Salı 12:01
  • Bakan Yanık: 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik29 Mart 2022 Salı 12:01
  • Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, Türkçe öğreniyor29 Mart 2022 Salı 11:52
  • Dursun Zehir'in işlediği cinayetin kurbanı bulunamadı29 Mart 2022 Salı 11:39
  • Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor29 Mart 2022 Salı 11:37
  • Motokuryelerin sahipsiz köpeklerle 'zorlu imtihanı'29 Mart 2022 Salı 11:36
  • Yağışlardaki artış, elektrik üretimine “can suyu” oldu29 Mart 2022 Salı 11:25
  • Bahçeli'den şeker stoklayanlara tepki: Bunlar yırtık yakalarından tutulmalı!29 Mart 2022 Salı 11:21
  • Darbe girişiminin Akıncı'daki zararı, 8 milyon 630 bin TL29 Mart 2022 Salı 11:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti29 Mart 2022 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti